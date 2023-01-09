Недвижимое имущество азербайджанского банка выставят на аукцион

БАКУ /Trend/ - 11 января на торги в Бакинском аукционном центре будет выставлено недвижимое имущество ЗАО Bank Standard, находящегося в процессе ликвидации, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Азербайджанский фонд страхования вкладов.

На аукцион выставляется квартира площадью 54,02 квадратных метра по адресу: город Баку, Сабунчинский район, поселок Бакиханов, ул. Явер Алиева, 22. Стартовая цена - 85 000 манатов.

Организатору аукциона необходимо заплатить пять процентов от цены продажи. Стоимость покупки должна быть оплачена покупателем в течение семи календарных дней.

Желающие принять участие в аукционе могут представить необходимые документы по адресу: Баку, Сабаильский район, Бадамдарское шоссе, 27.

Телефоны для дополнительной информации: (+99455)-206-66-67.