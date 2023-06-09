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Повышается экономическая независимость ЦБ Азербайджана

Финансы Материалы 9 июня 2023 13:36 (UTC +04:00)
Повышается экономическая независимость ЦБ Азербайджана

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Повышается экономическая независимость Центрального банка Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Trend, это отражено в предложенных изменениях в закон "О Центральном банке Азербайджанской Республики".

Согласно изменениям, никакие органы государственной власти и местного самоуправления, физические и юридические лица не обладают полномочиями осуществлять мониторинг деятельности Центрального банка, за исключением случаев, предусмотренных законом. Согласно предложенной статье 6.2, Центральный банк обладает экономической независимостью, и средства, поступающие от продажи его активов или иного распоряжения ими, относятся к его доходам. Центральный банк не несет ответственности по обязательствам государства, а государство - по обязательствам Центрального банка за исключением случаев, предусмотренных статьей 14 настоящего закона (Центральный банк не может быть объявлен банкротом, а недостаточность капитала, возникшая в результате его деятельности, возмещается за счет ценных бумаг, выпущенных государством, с отсрочкой на один финансовый год).

После обсуждения изменения были вынесены на голосование и приняты во втором чтении.

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