Повышается экономическая независимость ЦБ Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Повышается экономическая независимость Центрального банка Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Trend, это отражено в предложенных изменениях в закон "О Центральном банке Азербайджанской Республики".

Согласно изменениям, никакие органы государственной власти и местного самоуправления, физические и юридические лица не обладают полномочиями осуществлять мониторинг деятельности Центрального банка, за исключением случаев, предусмотренных законом. Согласно предложенной статье 6.2, Центральный банк обладает экономической независимостью, и средства, поступающие от продажи его активов или иного распоряжения ими, относятся к его доходам. Центральный банк не несет ответственности по обязательствам государства, а государство - по обязательствам Центрального банка за исключением случаев, предусмотренных статьей 14 настоящего закона (Центральный банк не может быть объявлен банкротом, а недостаточность капитала, возникшая в результате его деятельности, возмещается за счет ценных бумаг, выпущенных государством, с отсрочкой на один финансовый год).

После обсуждения изменения были вынесены на голосование и приняты во втором чтении.