Средний процент по необеспеченным операциям сформировался в пределах процентного коридора - ЦБА

БАКУ /Trend/ - Средняя процентная ставка по однодневным необеспеченным операциям сформировалась в пределах процентного коридора, сообщает в четверг Trend.

Согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА), инструменты денежно-кредитной политики служат для нейтрализации влияния автономных факторов на денежно-кредитные условия.

"Операции на открытом рынке и активное использование инструментов постоянных возможностей обеспечили движение средневзвешенных процентных ставок по сделкам, заключенным между банками в национальной валюте на денежном рынке, как необеспеченных, так и обеспеченных, в пределах процентного коридора Центрального банка. Средняя процентная ставка по однодневным необеспеченным сделкам (1D AZIR) составила 6,52% (6,29% в феврале) и сформировалась в пределах процентного коридора. Продолжаются реформы в направлении усиления влияния процентных ставок денежного рынка на другие процентные ставки, в том числе процентные ставки по депозитам и кредитам". - говорится в сообщении ЦБА.

Отметим, что 28 марта Центральный банк Азербайджана принял решение понизить учетную ставку с 7,75 до 7,5 процента.

Верхний предел процентного коридора был снижен с 8,75 процента до 8,5 процентов, а нижний сохранен неизменным на уровне 6,25 процента.

Напомним, что следующее решение Центробанка по параметрам процентного коридора будет обнародовано первого мая.

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