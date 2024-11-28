Избран новый президент Азиатского банка развития (ФОТО)

БАКУ / Trend/ - Совет управляющих Азиатского банка развития (АБР) избрал Масато Канду 11-м президентом АБР.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на АБР, он вступит в должность 24 февраля 2025 года и будет занимать пост до 23 ноября 2026 года.

Отметим, что в настоящее время Масато Канду является специальным советником премьер-министра и министра финансов Японии.

"Большой опыт Масато Канду в сфере международных финансов и доказанное лидерство в многосторонних структурах помогут АБР справляться с глобальными экономическими вызовами и способствовать международному сотрудничеству, - сказал председатель Совета управляющих АБР и управляющий Банка Италии Фабио Панетта. - Совет управляющих АБР с нетерпением ждет сотрудничества с Канду".

Отмечается, что Масато Канду имеет значительный опыт в области финансовой политики и макрофискальной политики, работая заместителем комиссара Агентства финансовых услуг, заместителем генерального директора Бюджетного бюро и заместителем министра по планированию и координации политики. Он также является ведущим экспертом в области образовательной политики и научных реформ, включая реформу университетов.

Напомним, что АБР стремится к созданию процветающего, инклюзивного, жизнестойкого и устойчивого Азиатско-Тихоокеанского региона, не прекращая при этом усилий по искоренению крайней бедности. АБР создан в 1966 году, в него входят 69 стран, из которых 49 находятся в Азиатско-Тихоокеанском регионе.