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В руководстве Центрального банка Азербайджана произведены новые назначения (ФОТО)

Финансы Материалы 7 января 2025 09:48 (UTC +04:00)
В руководстве Центрального банка Азербайджана произведены новые назначения (ФОТО)

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - В руководстве Центрального банка Азербайджана (ЦБА) произошли новые назначения.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на ЦБА, Ульвин Алиев назначен советником председателя ЦБА, а Фуад Исаев - генеральным директором Центрального банка.

Отметим, что соответствующее решение было подписано шестого января.

До своего нового назначения Ульвин Алиев занимал должность директора департамента офиса председателя ЦБА, а Фуад Исаев – директора департамента надзора за деятельностью кредитных организаций ЦБА.

Таким образом, число советников председателя Центрального банка увеличилось до четырех, а число генеральных директоров – до шести.

В руководстве Центрального банка Азербайджана произведены новые назначения (ФОТО)
В руководстве Центрального банка Азербайджана произведены новые назначения (ФОТО)
В руководстве Центрального банка Азербайджана произведены новые назначения (ФОТО)
В руководстве Центрального банка Азербайджана произведены новые назначения (ФОТО)
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