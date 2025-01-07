В руководстве Центрального банка Азербайджана произведены новые назначения (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В руководстве Центрального банка Азербайджана (ЦБА) произошли новые назначения.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на ЦБА, Ульвин Алиев назначен советником председателя ЦБА, а Фуад Исаев - генеральным директором Центрального банка.

Отметим, что соответствующее решение было подписано шестого января.

До своего нового назначения Ульвин Алиев занимал должность директора департамента офиса председателя ЦБА, а Фуад Исаев – директора департамента надзора за деятельностью кредитных организаций ЦБА.

Таким образом, число советников председателя Центрального банка увеличилось до четырех, а число генеральных директоров – до шести.