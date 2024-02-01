ПРООН реализует ряд проектов с минэкологии и природных ресурсов Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Ситуационный центр при Национальной гидрометеорологической службе министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана получил IT-оборудование в рамках проекта "Национальный план адаптации", реализуемого вместе с программой развития ООН (ПРООН), передает в четверг Trend со ссылкой на ПРООН.

"Этот проект осуществляется при поддержке "Зеленого климатического Фонда" ООН, и IT-оборудование поможет ситуационному центру при Национальной гидрометеорологической службе улучшить обмен данными", - отмечено в информации ПРООН.

Посетившая ситуационный центр и.о. постоянного представителя ПРООН в Азербайджане Алессандра Роккасальво отметила, что в дальнейшем вместе с Азербайджаном будут реализованы проекты по укреплению систем раннего предупреждения, а также улучшения распространения разного рода климатической информации.

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