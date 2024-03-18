CNG - эффективное топливо для декарбонизации транспортного сектора Азербайджана - эксперт

БАКУ/Trend/ — Сжатый (компримированный) природный газ или CNG может стать наиболее эффективным и доступным решением для декарбонизации транспортного сектора в Азербайджане, считает азербайджанский независимый эксперт по "зеленым технологиям".

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал бывший руководитель предприятия "SOCAR Methanol" Эльнур Мустафаев.

"Группа азербайджанских экспертов под моим руководством провела тестирования выбросов диоксида углерода в атмосферу при использовании дизельного топлива и CNG в качестве моторного топлива на автомобилях, заправлявшихся на SOCAR Petroleum. В результате было выяснено, что CNG, фактически, является в настоящее время наиболее привлекательным решением для декарбонизации транспортного сектора Азербайджана", - сообщил Мустафаев.

По его мнению, увеличение числа заправок CNG позитивно отразится на экологии страны и выполнении ею обязательств по сокращению выбросов парниковых газов.

Отметим, что CNG получают путем сжатия природного газа, в основном, метана, до уровня менее одного процента от его естественного объема при атмосферном давлении.

Такой сжатый природный газ поддерживается под давлением 200-230 бар и эффективно используется в качестве топлива в автомобильных двигателях.

Используемые на маршрутах в Баку современные автобусы, в основном, используют CNG в качестве топлива в рамках пилотного проекта с SOCAR.

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