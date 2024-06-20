Владанка Андреева о вовлечении молодежи в действия по защите климата

БАКУ/Trend/ - Предстоящие конференции сторон Рамочной конвенции ООН по климату можно обозначить как "максимальные амбиции, максимальные действия и максимальная поддержка", и все слои населения должны участвовать в этих международных мероприятиях.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала постоянный координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева в ходе Бакинского форума по климатическим действиям Молодежной организации Движения неприсоединения (ДН).

"У нас одна планета, другой не будет. Чтобы сохранить ее, мы должны думать о чистоте воды, земли и воздуха. Поэтому важно участие в действиях по борьбе с изменением климата всех слоев населения", - подчеркнула Андреева.

По ее словам, на COP29 голос молодежи будет "представлен" и услышан.

"Готовится масштабный план климатического финансирования. А без учета мнений и знаний всех слоев населения невозможна его эффективная разработка и реализация. И роль молодежи в этом очень важна", - отметила Андреева.

По ее мнению, молодое поколение остро заинтересовано в том, чтобы экономическое развитие мира было без выбросов диоксида углерода.

"Мир нуждается в кадрах, которые будут осуществлять зеленый переход и развивать "зеленую" экономику. А для этого нужно соответствующее образование, базирующееся на знаниях о "зеленых" процессах и тенденциях. Как для самих педагогов, так и для обучаемой молодежи", - добавила Андреева.

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