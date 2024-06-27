В Азербайджане следует уделять большое внимание решению проблемы сокращения отходов при добыче полезных ископаемых - депутат

БАКУ/Trend/ - Ежегодно в мире производится 7-10 миллиардов тонн твердых бытовых отходов, и почти 10% всех ресурсов, используемых в мире, становятся отходами.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил в своем выступлении на Международном форуме "Солидарность ради зеленого мира: от отходов к ценностям для устойчивого будущего" председатель комитета по энергетике и экологии Милли Меджлиса (парламент) Садиг Гурбанов.

По его словам, загрязнение окружающей среды ежегодно убивает 12,6 миллиона человек во всем мире.

"Неудовлетворительные экологические условия являются причиной 23% всех смертей в мире и 26% смертей среди детей в возрасте до пяти лет", - подчеркнул он.

Говоря о бытовых отходах, депутат сообщил, что в мире ежегодно на долю твердых бытовых отходов приходится 2 млрд тонн.

"Количество промышленных отходов в разных странах зависит от уровня доходов, индустриализации и структуры экономики. Но наибольший объем отходов образуется при добыче полезных ископаемых, металлургии и других сферах. В Азербайджане следует уделять большое внимание данным отраслям экономике по решению проблемы сокращения их отходов и уменьшения выбросов", - добавил он.

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