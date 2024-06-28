Coca Cola в Азербайджане планирует к 2030 году использовать повторно 50% переработанного пластика

БАКУ/Trend/ — Международная компания Coca Cola реализует стратегию "Мир без отходов", согласно которой к 2030 году 50% переработанного пластика может идти на повторное производство упаковки (тары) для напитков Coca Cola.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом в ходе форума "Солидарность ради зеленого мира: от отходов в ценности для устойчивого будущего" сказал директор по общественным связям в регионе Евразии компании Coca Cola Эльшад Фарзалиев.

"На данный момент упаковку, которую производит Coca Cola, в Азербайджане может на 100% перерабатываться (в других странах этот процесс завершится к 2025 году). В Азербайджане мы планируем к 2030 году наладить наше производство таким образом, чтобы как минимум 50% пластика, который мы применили в нашем производстве, использовать повторно", — отметил Фарзалиев.

По его словам, в глобальном плане компания создала несколько лет назад прототип бутылки из параксилола на растительной основе (bPX) с использованием технологисческого процесса Virent.

Фазалиев упомянул, что Coca Cola (один из крупнейших частных налогоплательщиков Азербайджана) вносит свой посильный вклад в сокращение отходов в стране, внедряя процесс циркулярной экономики.

Фарзалиев также сообщил, что в Азербайджане пока нет отдельной инфраструктуры, которая может перерабатывать пластик и повторно передавать его на другие производства.

Пока каждая компания, работающая с пластмассой, решает этот вопрос самостоятельно, и Coca Cola по технологическим решениям находится в числе лидеров. В целом, компания реализует несколько экологических проектов, в том числе по сокращению выбросов парниковых газов — на 25% к 2030 году и планирует достичь нулевых выбросов к 2050 году.

Отметим, что Coca Cola работает в Азербайджане с 1994 года.

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