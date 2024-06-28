Представитель ИВ Сумгайыта об инновационных мерах по борьбе с отходами

БАКУ /Trend/ - Сумгайыт стал местом реализации не только инновационных промышленных, но и экологических проектов, сказал в пятницу на форуме "Солидарность ради зеленого мира: от отходов к ценности для устойчивого развития" глава департамента Исполнительной власти (ИВ) Сумгайыта Гюндуз Алиев, сообщает Trend.

По его словам, в Сумгайыте впервые в стране началась утилизация биологических отходов.

"С 2019 года на производственных предприятиях Сумгайыта идет утилизация шлаков. С начала 2024 года ведется фиксация показателей выбросов метана с целью их снижения", - сказал Гюндуз Алиев.

Он напомнил, что на территории Сумгайыта функционируют два крупных кластера - Сумгайытский технологический парк и Сумгайытский химико-промышленный парк, а также работают два завода SOCAR Polymer, предприятие SOCAR Carbamide и другие стратегические промышленные объекты Азербайджана.

"Вместе с тем экологическая ситуация в Сумгайыте улучшена по сравнению с советским периодом в результате применения новых технологий и работы по озеленению города", - отметил представитель ИВ.

Так, в Сумгайыте имеется бульвар на 150 гектарах, в городе с населением почти в полмиллиона человек занимаются сортировкой мусора. Также на территории Сумгайыта c 2023 года действует пилотный проект частного альянса компаний "Green Innovations LLC" по переработке отходов.

Как сообщил на форуме "Солидарность ради зеленого мира: от отходов к ценности для устойчивого развития" представитель Green Innovations LLC Анар Гусейнов, компания использует иностранную технологию гранулирования пластика.

"Мы стремимся к сокращению выбросов диоксида углерода в Сумгайыте на 65 тысяч тонн в год. Другая амбициозная цель в этом городе - сокращение отходов на 25-30%. Сейчас наша компания содействует переработке 165 тысяч тонн отходов в год", - отметил Гусейнов.

Подводя итоги по экологической ситуации в Сумгайыте, представитель ИВ города Гюндуз Алиев отметил, что данный город-спутник Баку развивается по модели "умного города", и в частности до конца года в нем будет запущена и интеллектуальная система управления транспортом.