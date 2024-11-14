На COP29 прошло мероприятие, посвященное роли высших органов финконтроля в климатических действиях (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в рамках 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) при организации Счетной палаты Азербайджанской Республики и Международной организации высших органов аудита - INTOSAI прошла конференция "На каком этапе находятся правительства в своей деятельности в области климата? Результаты оценки климатического сканера".

Как сообщает Trend, в мероприятии, наряду с представителями высших органов финансового контроля (ВОФК) и Европейского суда аудиторов из Бразилии, Финляндии, Канады и т. д. приняли участие представители ряда авторитетных международных организаций, в том числе Программы развития ООН, Фонда народонаселения ООН, Всемирного банка, Азиатского банка развития и др. структур, а также руководящие лица государственных органов.

С приветственной речью выступил председатель Счетной палаты Вюгар Гюльмамедов. Он отметил, что выполнение мероприятий по смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним требует значительного финансирования, в том числе государственных средств. Это делает важным участие ВОФК в обеспечении целевого использования этих средств, а также прозрачности и подотчетности. Председатель Счетной палаты коснулся вызовов, возникших в ходе аудитов в области климатической деятельности. Также он рассказал о климатическом сканере, выразив уверенность в том, что эта инициатива принесет положительные результаты как на национальном, так и на международном уровнях, и отметил, что для этого необходимы совместные более эффективные действия международного сообщества ВОФК.

Мероприятие продолжилось речью члена Европейского суда аудиторов Калуса-Хейнера Леине.

Затем представитель Федерального Счетного суда Бразилии Хьюго Чудисон обнародовал предварительные глобальные результаты климатического сканера. Он отметил, что 240 инспекторов прошли обучение в этой области, чтобы оценить меры, принятые национальными правительствами в отношении климата. Было отмечено, что 141 ВОФК, которые до сих пор выступали в качестве внешних аудиторов своих правительств, были вовлечены в инициативу по климатическому сканеру, а 61 завершили оценку на текущую дату.

Затем представитель мозамбикского ВОФК представил реальный опыт оценки климатического сканера (на примере деятельности мозамбикского ВОФК).

Мероприятие продолжилось панельными дискуссиями с участием представителей Канады, Индии, Мальдивского ВОФК и Европейского суда аудиторов. В ходе панельных дискуссий был проведен обмен мнениями об опыте ВОФК и уроках, извлеченных из инструмента оценивания, а также о возможностях улучшения эффективного управления климатом и подотчетности на национальном уровне. По окончании обсуждения была проведена сессия вопросов и ответов.

Мероприятие завершилось выступлением представителей Инициативы развития INTOSAI, Программы развития ООН и заключительной речью вице-президента Федерального счетного суда Бразилии, председательствующего в INTOSAI, Витала до Рего.

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