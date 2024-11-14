Подписан меморандум между Госагентством водных ресурсов Азербайджана и SOCAR Green (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Между Государственным агентством водных ресурсов Азербайджана и SOCAR Green подписан меморандум о взаимопонимании с целью повышения энергоэффективности в управлении водными ресурсами страны и расширения применения проектов возобновляемых источников энергии.

Об этом Trend сообщили в Агентстве.

Было отмечено, что меморандум предусматривает сотрудничество в области проведения диагностики энергопотребления в операциях агентства, привлечения технических консультантов для специализированной поддержки, разработки дорожной карты для реализации мер энергоэффективности и инициатив в области возобновляемых источников энергии при управлении водными ресурсами.

Меморандум также подчеркивает общую заинтересованность обеих структур в изучении новых проектов, которые будут поддерживать устойчивые цели страны.

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