БАКУ /Trend/ - Сотрудничество UN Women с "Baku Harmoniya" будет сосредоточено на пяти ключевых аспектах.

Как передает Trend во вторник, об этом сказала руководитель отдела по расширению экономических прав и возможностей в UN Women Джемима Ндзюки в ходе мероприятия на тему "Запуск климатической инициативы "Baku Harmoniya" для фермеров: Расширение возможностей фермеров для обеспечения устойчивости к изменению климата".

"Baku Harmoniya" предоставляет нам уникальную возможность продвигать гендерное равенство и добиваться трансформационных изменений для женщин-фермеров по всему миру. В рамках этого сдвига парадигмы мы должны признать, что инвестиции в женщин и их организации — это инвестиции в устойчивые продовольственные системы и формирование устойчивости к климатическим изменениям. Эти инвестиции принесут пользу на уровне отдельных людей, домохозяйств, сообществ и стран", - сказала она.

По словам Дж.Ндзюки, UN Women готовы сотрудничать с "Baku Harmoniya", чтобы сосредоточиться на пяти ключевых аспектах.

"Во-первых, необходимо увеличить доступ к гендерно ориентированным системам социальной защиты для фермеров, чтобы смягчить последствия шоков.

Во-вторых, важно обеспечить, чтобы работа в сельском хозяйстве была достойной и чтобы уменьшить гендерный разрыв в оплате труда между мужчинами и женщинами.

В-третьих, нужно гарантировать права женщин на ресурсы, включая земельные права.

В-четвертых, признать, сократить и перераспределить неоплачиваемую работу и домашний труд женщин и девочек.

И, наконец, пятый пункт - это сбор и улучшение гендерно-дезагрегированных данных для обеспечения подотчетности в вопросах гендерного равенства, расширения прав и возможностей женщин, продовольственной безопасности и питания", - добавила она.