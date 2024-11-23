Между Азербайджаном и Бразилией обсуждены перспективы развития туристических связей (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 22 ноября на встрече председателя Государственного агентства по туризму Азербайджана Фуада Нагиева и министра туризма Федеративной Республики Бразилия Селсо Сабино были обсуждены перспективы развития туристических связей между Азербайджаном и Бразилией.

Как сообщает в субботу Trend, информацию об этом распространило Госагентство по туризму Азербайджана.

Отмечается, что на встрече был проведен обмен мнениями по вопросам совместной деятельности в этом направлении, в том числе посвящение особого дня теме туризма на Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Азербайджане, сохранение преемственности инициатив, озвученных в Баку, на COP30.

Также были обсуждены вопросы расширения двустороннего сотрудничества и организации взаимных мероприятий по туризму.

В рамках встречи перед административным зданием Государственного агентства по туризму председатель Агентства Фуад Нагиев и министр туризма Федеративной Республики Бразилия Селсо Сабино посадили гранатовое дерево.

Фуад Нагиев подарил Селсо Сабино гранатовое дерево, для посадки в своей стране и выразил желание, чтобы соглашения, достигнутые в сфере туризма на COP29, были продолжены в Бразилии, которая примет COP30, тем самым обеспечивая постоянное включение вопросов туризма и климата в повестку COP.

Напомним, 11 ноября состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Это является крупнейшим мероприятием, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые в регионе оно проводится в Азербайджане.

Ключевым ожиданием от COP29 является согласование справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Председательством COP29 было выдвинуто 14 инициатив.

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