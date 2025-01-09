В Азербайджане впервые начнется производство зарядных устройств для электромобилей (ФОТО)

АГДАМ /Trend/ - Компания "EEL electronics" впервые в Азербайджане начнет производство зарядных устройств для электромобилей.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал журналистам технический директор компании Руслан Шихалиев.

По его словам, продукция компании используется при ремонтно-восстановительных работах в Карабахском регионе.

"Наша компания стала резидентом Агдамского промышленного парка в 2022 году, а производство началось в сентябре 2024 года. На первом этапе производства изготавливаются панели управления мощностью 0-4 кВт, а также электрические розетки на 6, 10 и 35 кВт. В настоящее время мы трудоустроили около 45 местных жителей. На втором этапе предусмотрено производство бетонных комплексных трансформаторных пунктов в виде бетонных киосков. На этом этапе мы планируем трудоустроить еще 70-80 человек из числа местных жителей", - сказал он.

Р.Шихалиев отметил, что в ближайшее время продукция компании будет экспортироваться.

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