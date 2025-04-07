Азербайджан играет важную роль в энергоснабжении Европы - Карлос Уриарте Санчес (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан играет важную роль в энергетическом снабжении как Европейского союза (ЕС), так и Европы в целом.

Об этом в понедельник сказал Trend генеральный секретарь Панъевропейской ассоциации Испании Карлос Уриарте Санчес.

Он отметил, что Азербайджан является важным поставщиком энергии.

"В этом контексте мы считаем, что Средний коридор имеет ключевое значение для энергетической безопасности Испании и других европейских стран. Этот коридор позволит в будущем уменьшить зависимость от импорта газа и нефти из России, обеспечив половину энергетических потребностей Европы", - сказал он.

Генсек отметил, что Азербайджан обладает богатыми запасами нефти и газа, которые могут обеспечивать долгосрочные потребности.

"Кроме того, Азербайджан активно выдвигает инициативы для достижения лучших стандартов в области охраны окружающей среды, в том числе в рамках "зеленого" перехода", - сказал он.

Карлос Уриарте Санчес также отметил важность проекта Черноморского подводного кабеля.

По его словам, этот проект, в котором Азербайджан играет важную роль, будет иметь ключевое значение в обеспечении энергетической безопасности Европы.

"Через Румынию и Болгарию азербайджанский газ может быть поставлен в другие части Европы. Основное ожидание от этого проекта — укрепление энергетической безопасности Европы", - добавил он.

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