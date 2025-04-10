Азербайджан обсудил с Великобританией проекты интерконнекторов "зеленой" энергии

БАКУ /Trend/ - Обсуждены проекты интерконнекторов "зеленой" энергии между Азербайджаном и Великобританией.

Об этом сообщил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в своем аккаунте в соцсети "X", передает в четверг Trend.

"На встрече с чрезвычайным и полномочным послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Азербайджане Фергусом Олдом мы обменялись мнениями по вопросам развития двустороннего энергетического сотрудничества, проектов интерконнекторов "зеленой" энергии, водородной стратегии, а также по подготовке к следующему заседанию Межправительственной комиссии", - говорится в публикации министра.

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