Посетители Bakutel-2017 смогут получить е-подпись бесплатно

БАКУ /Trend/ - Посетителям выставки Bakutel-2017 будет предоставлена возможность бесплатного получения электронных подписей, сказал Trend во вторник источник на IT-рынке страны.

По словам собеседника агентства, USB-ключи для безопасного доступа к электронным услугам и подписи е-документов будут разыграны на конкурсной основе в павильоне "Электронного правительства". Победителям конкурса, для получения е-подписи потребуется предъявить удостоверение личности.

Е-подпись упрощает доступ граждан к электронным услугам госучреждений, которые доступны на портале. В настоящее время заказать е-подпись можно на странице e-imza.az. Стоимость е-подписи с трехгодичным периодом ее использования для граждан Азербайджана составляет 18 манатов, для физических и юридических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность - 36 и 72 маната соответственно, а для сотрудников госучреждений - 58 манатов.

23-я азербайджанская международная выставка телекоммуникаций и информационных технологий Bakutel-2017 пройдет с пятого по восьмое декабря 2017 года в "Бакинском Экспо центре".

Официальный курс на 18 октября составляет 1,7001 AZN/USD.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

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