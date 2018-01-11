Узбекистан подключит новые внешние каналы интернета

БАКУ /Trend/ - Узбекистан подключит новые внешние интернет каналы для четырехкратного увеличения скорости и снижения цен на доступ к сети. Об этом сообщил заместитель министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Олимжон Умаров в ходе брифинга в четверг.

По его словам, высокие цены за доступ к интернету объясняются отсутствием конкурентной среды.

«Президент поставил задачу создать дополнительный альтернативный канал: сегодня мы прорабатываем вопрос [его организации] через южное направление - Туркменистан и Иран, Кыргызстан и Китай», - сообщил Умаров.

До конца текущего года планируется подписать соглашения по продаже и аренде каналов с национальными операторами выбранных стран.

«Это не значит, что мы откажемся от северного направления, просто откроются дополнительные каналы, которые смогут покрыть потребности населения», - отметил замминистра.

Сохранение существующего и подключение новых каналов позволит не только увеличить скорость, но и снизить цены, создав конкурентную среду, подчеркнул Олимжон Умаров.

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил увеличить скорость подключения к глобальной информационной сети минимум в четыре раза и существенно снизить цены за пользование интернет трафиком.

Сейчас Узбекистан зависим от северного интернет-канала, проходящего через Казахстан и Россию. Доступ в глобальную информационную сеть в стране остается одним из самых худших в мире. Это касается цены, объема трафика, времени загрузки страниц и надежности интернет-соединений.

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Хазар Ахундов)

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