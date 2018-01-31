Facebook запретил рекламу ICO и криптовалют

31 января 2018 10:47 (UTC+04:00)

Крупнейшая социальная сеть мира Facebook запретила всю рекламу криптовалют, первичных размещений токенов (ICO) или бинарных опционов.

Как говорится в сообщении в официальном блоге Facebook, компания не допустит публикации рекламы "финансовых продуктов и услуг, которые часто связывают с вводящими в заблуждение или обманными методами продвижения", передает Интерфакс.

Объявления, нарушающие новые правила Facebook, будут удаляться не только из основного приложения, но и везде, где Facebook продает рекламные возможности, в том числе в Instagram и сети Audience Network, размещающей рекламу в сторонних приложениях.

"Правила осознанно допускают широкую трактовку, пока мы работаем над совершенствованием возможностей выявления обманных и вводящих в заблуждение методов рекламы", - написал один из техдиректоров Facebook по рекламе Роб Летерн.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Хакеры пытаются продать криптовалюту, украденную с Coincheck - Reuters
В мире 30 января 22:09
Врачи потребовали от Цукерберга закрыть мессенджер Facebook для детей
ИКТ 30 января 17:16
Южная Корея ввела запрет на анонимную покупку криптовалют
Другие страны 30 января 12:49
Немецкий банк предупредил владельцев криптовалют о рисках обанкротиться
Бизнес 29 января 15:36
Может ли криптовалюта стать альтернативой золоту?
Бизнес 28 января 08:17
Японская биржа Coincheck подтвердила кражу в 527 миллионов долларов
Бизнес 27 января 10:39
Биржа криптовалют Coincheck потеряла почти $400 млн
Другие страны 26 января 22:29
Биткоин дешевеет на фоне заявлений инвесторов и международных регуляторов
Бизнес 26 января 09:38
Facebook и Google представляют угрозу для общества - Сорос
В мире 26 января 06:46
В Facebook и Instagram произошел сбой
В мире 26 января 01:08
Может ли криптовалюта стать альтернативой золоту?
Бизнес 25 января 15:12
Биткоин дешевеет на данных о планах по регулированию криптовалют
ИКТ 23 января 10:21
Facebook должна платить СМИ за размещение в соцсети достоверного контента - Руперт Мердок
В мире 23 января 03:48
Азербайджанские банки будут использовать искусственный интеллект для коммуникаций
ИКТ 22 января 16:55
Saxo Bank: 2018 год - решающий для рынка криптоактивов
Бизнес 19 января 17:15
Рынок криптовалют восстанавливается
Бизнес 19 января 10:34
Alibaba Group опровергла информацию о планах компании заняться выпуском криптовалют
В мире 18 января 01:13
Биткоин торгуется ниже отметки в десять тысяч долларов
Бизнес 17 января 19:57