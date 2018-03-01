Радио "ASAN FM" расширяет вещание еще в двух районах Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Будет расширен охват вещания радиостанции "ASAN FM" в губинском и дашкесанском районах Азербайджана, сказал Trend источник на телекоммуникационном рынке страны.

Для трансляции "ASAN FM" используется инфраструктура производственного объединения "Телерадио".

С целью расширения охвата вещания радио в указанных районах, производственным объединением "Телерадио" будет закуплен FM передатчик и антенно-фидерная система. Поставщиком оборудования выступает компания Vigintos Elektronika, контракт с которой на сумму более 12 тысяч манатов подписало седьмого февраля.

В настоящее время в Баку и на Абшеронском полуострове радиопередачи Службы "ASAN" транслируются на частоте 100 мегагерц, в Центрально-Аранском регионе, в Лянкяране, Масаллы и Лерикском районах на частоте 92.7 мегагерц, в Гянджинском регионе 96.5 мегагерц.

Для организации общереспубликанского радиовещания Службы "ASAN" в 2015 году выдана лицензия сроком на шесть лет.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @h_veliyev

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.