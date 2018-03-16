Работники Bakcell посетили общественный реабилитационный центр UAFA в Хачмазе (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell продолжает осуществление проекта «Общение посредством искусства» в рамках программы корпоративной социальной ответственности Bakcell Stars совместно с United Aid for Azerbaijan (UAFA).

Новый этап проекта «Общение посредством искусства» помогает привнести приятные и запоминающиеся перемены в жизни детей, нуждающихся в особой заботе, помогая им в получении новых навыков в общественных реабилитационных центрах UAFA в Хачмазе и Ясамальском районе города Баку. В рамках проекта более 80 детей получат навыки и знания в зависимости от своих предпочтений и интересов, а также получат возможность продемонстрировать свои таланты, выступая на различных мероприятиях.

15 марта 2018 года работники компании Bakcell посетили общественный реабилитационный центра UAFA в Хачмазе, чтобы провести время с детьми, посмотреть их выступление и вместе отпраздновать Новруз байрамы. В свою очередь, дети с радостью продемонстрировали гостям свои танцы, рисунки, ручные изделия и другие достижения. В конце мероприятия работники центра и родители детей поблагодарили Bakcell за заботу, внимание и поддержку.

С 2010 года услугами реабилитационного центра UAFA в Хачмазе воспользовалось около 300 детей с особыми нуждами.

«Обе мои дочери страдают церебральным параличом. Раньше им было очень сложно найти друзей и просто общаться с людьми. После того как при поддержке Bakcell мои девочки стали посещать уроки танцев в общественном реабилитационном центре UAFA, у них появились новые друзья и они перестали стесняться своего заболевания», - говорит Севда ханым, мама Назрин и Лалы Муслимовых.

«Мой сын не умеет говорить. Раньше ему всегда было скучно, и мы не знали, чем занять его свободное время. Теперь, после того как мы решили водить нашего мальчика на уроки рисования, организованные в реабилитационном центре UAFA, ему перестало быть скучно. Он очень любит рисовать и ухаживать за своими рисовальными принадлежностями – точить карандаши, мыть кисти после рисования. Мой сын стал более спокойным и уверенным в себе и ему очень нравится показывать свои рисунки родственникам и даже соседям», - говорит Гамар ханым, мама Давуда.

Компания Bakcell сотрудничает с UAFA с 2010 года, и за годы совместной деятельности более 1000 детей посетили занятия в драматических, танцевальных, художественных и творческих кружках, организованных в общественных реабилитационных центрах UAFA в Хачмазе, Гяндже и Ясамальском районе Баку. В знаменательные для страны дни участники этих кружков приглашаются для участия в различных мероприятиях, где они с большим энтузиазмом демонстрируют свои умения, получая удовольствие от выступления и радуя зрителей. Такие учебные группы обеспечивают интегрирование детей с особыми нуждами в общество и меняют отношение самого общества к инвалидности в целом.

Цель проекта состоит в том, чтобы поддержать детей с особыми нуждами, обеспечить для них равные права и возможности, помочь с эффективной организацией их свободного времени и создать условия для их полноценной интеграции в общество.

Компания Bakcell, первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане, предлагает широкий спектр продуктов и услуг для современных пользователей мобильной связи. Под торговой маркой Sür@ Bakcell предоставляет лучшие в своем классе услуги мобильного интернета 3G и 4G.

Будучи крупнейшим инвестором ненефтяного сектора страны, компания Bakcell продолжает вкладывать значительные инвестиции в экономику Азербайджана, инвестируя в самые современные телекоммуникационные технологии, а также в людей, обслуживающих абонентов компании.

Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Bakcell, пожалуйста, посетите www.bakcell.com или позвоните по номеру 555. Для ознакомления с пресс-релизами посетите www.bakcell.com/az/news или www.bakcell.com/en/news (для пресс-релизов на английском языке).

Если вы не являетесь абонентом Bakcell, но хотите узнать о компании и предоставляемых услугах, пожалуйста, позвоните по номеру 012 498 89 89.

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