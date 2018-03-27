Первый центр инноваций открылся в новом районе на севере Китая

27 марта 2018 19:33 (UTC+04:00)

Первый центр инноваций и проектов открылся в новом районе Сюнъань в провинции Хэбэй на севере Китая, сообщает агентство "Синьхуа".

Центр разработан для поддержки проектов, связанных с новыми источниками энергии, информационной инженерией, новыми материалами и защитой окружающей среды.

11 компаний подписали соглашения с центром по разработке проектов в области "искусственного интеллекта", Интернет-безопасности, виртуальной реальности, новых видов продаж и онлайн-обучения.

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