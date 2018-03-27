Первый центр инноваций открылся в новом районе на севере Китая

Первый центр инноваций и проектов открылся в новом районе Сюнъань в провинции Хэбэй на севере Китая, сообщает агентство "Синьхуа".

Центр разработан для поддержки проектов, связанных с новыми источниками энергии, информационной инженерией, новыми материалами и защитой окружающей среды.

11 компаний подписали соглашения с центром по разработке проектов в области "искусственного интеллекта", Интернет-безопасности, виртуальной реальности, новых видов продаж и онлайн-обучения.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.