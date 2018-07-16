За полгода web-майнеры почти 850 тысяч раз атаковали пользователей в Азербайджане

16 июля 2018 18:10 (UTC+04:00)
БАКУ /Trend/ - В первом полугодии 2018 года количество пользователей, столкнувшихся с вредоносным программным обеспечением для платформы Android в Азербайджане, составило 9,15 процента от общего числа пользователей, сказал Trend в понедельник региональный представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане Мушвиг Мамедов.
По его словам, многообразие киберугроз настолько велико, что качественная защита от них стала жизненно необходимой.
"В наших смартфонах и компьютерах хранятся ценные контакты, интернет-браузеры запоминают наши пароли и данные банковских карт. Мы слишком многое доверяем нашим устройствам, чтобы подвергать их напрасному риску», – сказал Мамедов.
В январе-июне текущего года, как сказал региональный представитель «Лаборатории Касперского», пользователи в Азербайджане были атакованы web-майнерами около 850 тысяч раз.
По его словам, примерно двое из трех пользователей в стране сталкиваются с различными угрозами в интернете. Данный показатель остается практически неизменным на протяжении последних 18 месяцев.
В первом полугодии текущего года вредоносными программами был атакован 61 процент азербайджанских пользователей. В аналогичном периоде 2017 года этот показатель превысил 60 процентов.
В отчетном периоде на одного пользователя Android-устройства приходилось пять угроз, что на одну угрозу меньше по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года.
(Автор: Гусейн Велиев)

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