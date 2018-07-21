Узбекистан и ВБ подключат страны Центральной Азии к высокоскоростному интернету

БАКУ /Trend/ - Узбекистан и Всемирный банк в 2019 году приступят к реализации проекта Digital CASA, направленного на расширение доступа к высокоскоростному интернету для не имеющих выхода к морю стран Центральной Азии и некоторых регионов Южной Азии, сообщает "Подробно.uz".

На региональном уровне программа направлена на подключение этих стран к межрегиональной и межконтинентальной инфраструктуре по передаче данных, что позволит улучшить приграничное сотрудничество. На национальном уровне целью программы является предоставление населению доступа к надежному и доступному интернету, привлечение частных инвестиций в сектор ИКТ, а также увеличение потенциала правительств в области предоставления электронных госуслуг гражданам и бизнесу.

Проекты в рамках Digital CASA в Афганистане и Кыргызстане были одобрены Советом директоров Всемирного банка в марте 2018 года. В Узбекистане в настоящее время осуществляется подготовка к запуску проекта, а его реализация должна начаться в 2019 году. В будущем возможно участие в программе Казахстана, Таджикистана и других государств.

В рамках мероприятий по подготовке к запуску проекта Digital CASA в Узбекистане в Представительстве Всемирного банка в Ташкенте состоялся семинар по вопросам развития цифровой экономики в стране.

В семинаре приняли участие представители Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций, других заинтересованных министерств и ведомств, ведущие международные эксперты и специалисты Всемирного банка.

Участники обсудили мировой опыт в области построения цифровой экономики, существующие возможности для развития инфраструктурных, правовых, нормативных и институциональных основ таковой в Узбекистане, а также социально-экономические выгоды, которые она может принести государству, гражданам и бизнесу.

Ведущие международные эксперты Европейского Союза, России, Казахстана Великобритании и Всемирного экономического форума представили примеры передового опыта в области цифровой трансформации экономики и развития электронного правительства.

Участники обсудили методологию оценки состояния цифровой экономики, которая была создана с целью консультирования государств, заинтересованных в создании соответствующих условий для её развития. Методология была представлена специалистами Всемирного банка в качестве возможного инструмента для подготовки Стратегии развития цифровой экономики в Узбекистане.

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