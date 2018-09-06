В Баку состоится Международный форум по е-коммерции

БАКУ /Trend/ - По инициативе министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана, при поддержке Европейского союза и Конференции ООН по торговле и развитию 24-25 сентября в Баку состоится Форум электронной коммерции, говорится в четверг в сообщении министерства.

На этом международном форуме ожидается участие свыше 300 местных и зарубежных представителей.

Форум сыграет роль международной платформы для рассмотрения соответствующих рекомендаций в целях развития е-коммерции в регионе и определения возможностей их практического применения.

В рамках форума, нацеленного на развитие электронной коммерции, Конференция ООН по торговле и развитию организует различные сессии по семи основным направлениям.

В ходе сессий запланированы выступления представителей ЕС, Всемирного банка, Всемирной торговой организации, ЕБРР, Международного торгового центра, Международного союза электросвязи, Всемирного почтового союза и других международных организаций, а также международных экспертов по развитию электронной коммерции.

Для участия на форуме нужно зарегистрироваться на официальном сайте www.bef2018.az.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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