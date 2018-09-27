Госведомство готовит собственную платформу бесконтактных мобильных платежей

27 сентября 2018 11:30 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Азербайджан стал ассоциированным партнером проекта Future Trust Евросоюза
ИКТ 21 июня 16:59
Еще одна госструктура Азербайджана интегрирована в единый Call-центр «155»
ИКТ 25 мая 16:28
В Азербайджане совершенствуется законодательство в сфере е-подписи
ИКТ 25 мая 12:31
Азербайджанский банк обнародует условия выдачи е-подписи
ИКТ 16 мая 15:57
С 1 июня прекращает работу Call-центр «Şəbəkə» почты Азербайджана
ИКТ 8 мая 10:39
В платежных терминалах Азербайджана стала доступна оплата регистрации IMEI-кодов мобильных устройств
ИКТ 20 апреля 17:54
Лента новостей
Азербайджан и Израиль приступили к производству нового БПЛА (ФОТО)
Политика 12:02
Туркменистан отмечает День независимости
Туркменистан 11:59
Азербайджан заинтересован производить совместно с Россией ж/д вагоны - министр
Бизнес 11:58
Узбекская Профессиональная футбольная лига намерена сотрудничать с немецкой «Бундеслигой» и испанской «Ла Лигой»
Узбекистан 11:57
Азербайджан огласил прогноз по росту ненефтяной экономики на 2019 г.
Бизнес 11:56
Президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Азербайджан (ФОТО)
Политика 11:54
Компания из ОАЭ приступила к работе на азербайджанском газовом месторождении
Энергетика 11:53
Орхан Мамедов: Агентство малого и среднего бизнеса Азербайджана заложило основу для успешного сотрудничества с российской Корпорацией МСП (ФОТО)
Бизнес 11:50
Стала известна дата визита Путина в Узбекистан
Узбекистан 11:46