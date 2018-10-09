Процессинговый центр Узбекистана разработал систему оплаты в общественном транспорте

9 октября 2018 10:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Единый общереспубликанский процессинговый центр (ЕОПЦ) UzCard совместно с российской BPC Group разработал автоматизированную систему оплаты проезда в общественном транспорте, сообщает ЕОПЦ во вторник.

Система основана на программно-аппаратном комплексе STS (Smart Ticketing Solution) на базе технологии ABT (Account Based Ticketing).

ABT - современная система оплаты проезда в общественном транспорте на базе личного счета пользователя. Вся платежная информация хранится на центральном сервере. Система позволяет использовать все современные банковские карты при оплате проезда (UzCard, VISA, MasterCard, UPI, МИР) и интегрировать данный комплекс в процессинг ЕОПЦ.

Компания BPC является одним из лидеров на рынке цифровых и инновационных решений, и представлена клиентской базой в более чем 70 странах мира. Компания имеет многолетний опыт работы в сфере интеграции автоматизированных решений оплаты проезда в общественном транспорте. В список реализованных проектов, подключенных к центральной Транспортно-карточной платформе в рамках проекта со Сбербанком, вошли более 20 городов России.

(Автор: Фикрет Долуханов)

Твиттер: @FDolukhanov

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Узбекские паспорта на 82 месте в мире
Туризм 10:22
Узбекистан и Франция заключили контракты на более $5,7 млрд
Бизнес 09:47
Россия, Турция и Иран согласуют работу конституционной комиссии с де Мистурой
Иран 09:14
В районе Курил зафиксировали землетрясение магнитудой 4,7
Россия 08:08
Узбекистан и ЮНЕСКО договорились о проведении двух крупных международных форумов по инновациям
Узбекистан 05:02
Узбекский «Нефтегазинвест» объявляет тендер на поставку лабораторных приборов
Тендеры 8 октября 20:58
Лента новостей
Узбекские паспорта на 82 месте в мире
Туризм 10:22
Состоялись церемонии закладки фундаментов современных сёл в Ахалском велаяте
Туркменистан 10:12
ВС Армении вновь нарушили режим прекращения огня
Нагорно-карабахский конфликт 10:11
Азербайджан и Германия могут расширить сотрудничество в сфере энергетики
Энергетика 10:08
Цены на банковские металлы в Азербайджане изменились разнонаправленно
Бизнес 10:06
Официальный курс маната к мировым валютам на 9 октября
Бизнес 10:02
МВФ огласил прогнозы по росту экономики Азербайджана до 2021 года
Бизнес 09:56
Чистые цвета в Баку (ФОТО)
Культура 09:53
Министерство: главными покупателями продукции азербайджанского пчеловодства являются арабские страны
Общество 09:50