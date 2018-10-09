Процессинговый центр Узбекистана разработал систему оплаты в общественном транспорте

БАКУ /Trend/ - Единый общереспубликанский процессинговый центр (ЕОПЦ) UzCard совместно с российской BPC Group разработал автоматизированную систему оплаты проезда в общественном транспорте, сообщает ЕОПЦ во вторник.

Система основана на программно-аппаратном комплексе STS (Smart Ticketing Solution) на базе технологии ABT (Account Based Ticketing).

ABT - современная система оплаты проезда в общественном транспорте на базе личного счета пользователя. Вся платежная информация хранится на центральном сервере. Система позволяет использовать все современные банковские карты при оплате проезда (UzCard, VISA, MasterCard, UPI, МИР) и интегрировать данный комплекс в процессинг ЕОПЦ.

Компания BPC является одним из лидеров на рынке цифровых и инновационных решений, и представлена клиентской базой в более чем 70 странах мира. Компания имеет многолетний опыт работы в сфере интеграции автоматизированных решений оплаты проезда в общественном транспорте. В список реализованных проектов, подключенных к центральной Транспортно-карточной платформе в рамках проекта со Сбербанком, вошли более 20 городов России.

(Автор: Фикрет Долуханов)

Твиттер: @FDolukhanov

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.