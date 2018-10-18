Российская компания внедрит блокчейн в инфраструктуру интеллектуальной собственности Ташкента

БАКУ /Trend/ - Российская ассоциация IPChain займется развитием инфраструктуры интеллектуальной собственности Ташкента, построенной на основе технологии блокчейн, передаёт "Подробно.uz".

Об этом стало известно по итогам форума "Открытые инновации 2018" в Москве, где представители администрации Ташкента и российской компании подписали меморандум о сотрудничестве.

Согласно документу, подписи под которым поставили президент Ассоциации IPChain Андрей Кричевский и руководитель департамента инноваций администрации Ташкента Джасур Захидов, стороны договорились о сотрудничестве в сфере развития института интеллектуальной собственности в условиях перехода к цифровой экономике в рамках городской инфраструктуры Ташкента.

Ассоциация "Национальный координационный центр обработки транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности" (IPChain) является некоммерческой корпоративной организацией, созданной по инициативе фонда "Сколково" и Всероссийской организацией интеллектуальной собственности. Ассоциация занимается разработкой стандартов и технологий для взаимодействия владельцев интеллектуальной собственности на основе блокчейна.

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