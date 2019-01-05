Азербайджан увеличил экспорт спутниковых услуг

5 января 2019 21:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Объем экспорта спутниковых услуг ОАО "Азеркосмос" в ноябре 2018 года составил 1,6 миллиона долларов. Об этом, как передает Trend, говорится в "Обзоре экспорта", опубликованном Центром анализа экономических реформ и коммуникаций.

Согласно данным Центра, доход ОАО, полученный от экспорта услуг, составил 88 процентов от общего объема доходов оператора.

Общий объем доходов ОАО от экспорта спутниковых и телекоммуникационных услуг по итогам января-ноября 2018 года составил 24 миллиона долларов.

Услуги ОАО были оказаны 24 странам. Основной объем экспорта услуг оператора пришелся на такие страны, как Франция (10,9 миллиона долларов), Малайзия (8,4 миллиона долларов), ОАЭ (1,4 миллиона долларов), Германия (825 тысяча долларов) и Грузия (531 тысяч долларов).

В ведении ОАО "Азеркосмос" находятся два спутника связи - Azerspace-1, Azerspace-2 и низкоорбитальный спутник Azersky.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @h_veliyev

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