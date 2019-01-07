Оператор связи Баку приступил к продажам стационарных VIP-номеров

7 января 2019 14:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Оператор связи Баку ООО «Бакинская телефонная связь» (Baktelecom) приступил к продажам стационарных VIP-номеров, сообщили Trend в понедельник в ООО.

По словам собеседника агентства, абонентам предлагается самостоятельный выбор желаемого городского номера, независимо от зоны обслуживания находящихся в ведении оператора телефонных станций. В зависимости от комбинаций цифр, стоимость городских VIP-номеров варьирует от 200 до 1,5 тысячи манатов.

Отметим, что компания Baktelecom предоставляет услуги телефонной связи, радиосвязи, широкополосного интернета и другие виды телекоммуникационных услуг на территории города Баку государственным органам и органам управления, предприятиям и организациям, иностранным юридическим лицам и их представительствам и населению.

В настоящее время в списке оказываемых услуг телефонной связи более 50 сервисов и мультимедийных опций. В перечень услуг входят IP-TV, видео-телефония, IP-консоль, интернет-услуги (по технологиям GPON, LTE, ADSL), услуга беспроводной связи CDMA и т.д.

(Автор: Гусейн Велиев)

Твиттер: @h_veliyev

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