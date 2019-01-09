Проект студентов Бакинской Высшей школы нефти признан лучшим молодежным стартап-проектом года

9 января 2019 10:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Студенты Бакинской Высшей школы нефти (БВШН) – авторы успевшего стать популярным стартап-проекта «ThermoNorth» – удостоены за свою разработку еще одной награды, сообщает в среду Trend со ссылкой на вуз.

Министерство экономики Азербайджана признало их проект лучшим молодежным проектом года. Соответствующий диплом капитану команды, студенту пятого курса БВШН Эльмару Аскерзаде вручил министр экономики Шахин Мустафаев.

Инновационная идея проекта заключается в создании специального материала, который позволяет сохранять оптимальную температуру двигателя автомобиля даже в холодных климатических и погодных условиях. В прошлом году «ThermoNorth» стал победителем конкурса «ClimateLaunchpad Azerbaijan 2018» и был признан лучшим на втором республиканском конкурсе инноваций «National Innovation Challenge Azerbaijan 2018».

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