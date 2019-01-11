Мобильный оператор Азербайджана повышает стоимость SMS

11 января 2019 09:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С 12 февраля 2019 года стоимость отправки коротких сообщений SMS в сети оператора мобильной связи Азербайджана ООО Azercell составит 0,05 маната, как передает Trend, об этом говорится в сообщении компании опубликованной в пятницу в официальной печати.

Изменения коснутся предоплатных тарифных планов (Sim-Sim) «Azercellim», «Bizimkilər», «Hər yerə», «Bölgə» и «Tələbə birliyi».

Отметим, что в настоящее время стоимость отправки SMS в данных тарифных планах, за исключением пакета «Tələbə birliyi», обходится 0,03 маната. Тариф на SMS, предлагаемый в рамках пакета «Tələbə birliyi», составляет 0,02 маната.

Также 0,05 маната составит стоимость отправки каждого дополнительного SMS (поверх установленного лимита) в рамках тарифных планов «Kombo» и «Gənc OL».

Кроме того, с указанной даты аналогичный тариф на SMS (0,05 маната) будет действовать и в рамках тарифных планов фактурной линии «Bizimkilər», «Hər yerə», «Ailу Tarif», «DövlətCell», «Socar» и «MediaCell». Каждое дополнительное SMS в рамках тарифных планов «Hədsiz», «Hədsiz zəng» и «Biznes200» также будет обходиться в 0,05 маната.

Официальный курс на 11 января составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Гусейн Велиев)

Твиттер: @h_veliyev

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