Azercell продолжает реализацию проекта "Цифровой мир в регионах"

БАКУ /Trend/ - С целью обеспечить жителей всех регионов Азербайджана равными технологическими возможностями и представить им самые последние инновации в сфере скоростного интернета Azercell Telecom расширяет сети 4G, сказал президент компании Вахид Мурсалиев на пресс-конференции в понедельник, сообщает Trend.

По его словам, только за последние полгода Azercell инвестировала 63 млн манатов в развитие телекоммуникационной отрасли в стране. В результате было установлено 1007 новых станций LTE, а общее количество станций компании превысило 7000.

"В рамках проекта мы организовали команду, которая в регионах Азербайджана информирует население о новых цифровых возможностях Azercell", - сказал директор департамента по бизнес-структуре потребительского сегмента Красимир Генов.

По его словам, проект дает возможность жителям регионов подключаться к новым диспетчерским программам, не посещая сервисный центр, а также приобретать там номера и телефоны.

В рамках этой инициативы представители мобильного оператора осуществили поездку сначала в город Нахчыван, а затем встретились с жителями Шарура и Ордубада, где ознакомили их с новыми цифровыми продуктами. Кроме того, для жителей региона были организованы различные программы, развлекательные и интеллектуальные игры, были вручены подарки.

"В рамках данного проекта сегодня “Мобильная стоматологическая клиника" и “Мобильная глазная клиника" Azercell побывали в Губе и Хачмазе", - сказала директор департамента по корпоративным связям Нигяр Шихлинская.

По ее словам, мобильные клиники посещают регионы для организации обследования и лечения детей, лишенных родительской опеки, нуждающихся семей и престарелых.

Как сообщалось ранее, начиная с Нахчывана, представители компании посетят регионы - Агдам, Барду, Тертер, Мингячевир, Евлах, Гянджу, Шамкир, Товуз, Газах, Шеки, Загаталу, Исмаиллы, Шамахы, Габалу, Гёйчай, Сумгайыт, Губу, Хачмаз, Гусар, Сабирабад, Ширван и Лянкяран, тем самым продолжая свою деятельность по повышению уровня цифровой грамотности в стране.

(Автор: Кямаля Мамедлы)

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