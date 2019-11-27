В Казахстане создали обучающее мобильное приложение на азербайджанском языке

27 ноября 2019 12:23 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Казахстанские программисты создали обучающее мобильное приложение на азербайджанском языке, сообщает Trend со ссылкой на казахстанские СМИ.

Игра для детей называется «IQ ушаг», что в переводе означает «IQ ребенок»

Игра бесплатна и находится в общем доступе. Она предназначена для детей старше одного года, которые только начинают говорить. Цель игры заключается в использовании картинок для изучения правильного произношения слов.

Программа создавалась изначально на казахском языке. Со временем ее перевели и на азербайджанский. Задача была упрощена схожестью языков, отметили создатели.

Отмечается, что создавали программу для азербайджанских детей, живущих в Казахстане, но со временем нашлись пользователи и в Азербайджане.

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