Азербайджан является лидером на Южном Кавказе по научно-исследовательским работам

28 ноября 2019 12:37 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - По данным на ноябрь 2019 года, по общему количеству научно-исследовательских работ с индексом "Web of Science" и динамике роста издательской активности за последние годы Азербайджан занимает первое место в регионе, сообщил Trend со ссылкой на министерство образования.

В научной базе "Web of Science" зарегистрировано 1392 научно-исследовательских работ по Азербайджану. Аналогичная цифра для Армении составляет 1119, а для Грузии - 999.

Отметим, что информация о предоставлении данных за 2019 год будет подытожена в первом полугодии следующего года. Ожидается повышение имеющихся данных.
22 декабря 2015 года между министерством образования и компанией "Clarivate Analytics" был подписан договор о сотрудничестве. В результате вступления ведущих научно-исследовательских учреждений страны в Web of Science, а также решимости и усилий местных ученых и исследователей заметно возросла научная производительность, значительно повысилась эффективность научно-исследовательских работ.

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