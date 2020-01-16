Портал Azexport приступил к реализации цифровой платежной системы Pay Ring

16 января 2020 16:51 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Оператор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций - интернет-портал Azexport начал реализацию проекта "Pay Ring", сообщает Trend со ссылкой на Центр анализа экономических реформ и коммуникаций.

”Pay Ring" – это процесс осуществления безналичных платежей с использованием современных беспроводных систем связи NFC (Near Field Communication). Принцип работы проекта “Pay Ring”, направленного на стимулирование безналичных платежей и повышение прозрачности в экономике страны, идентичен пластиковым картам, работающим с системой NFC", - сказал менеджер портала Azexport Айхан Гадашов.

Согласно сообщению, основными преимуществами устройства являются -
отсутствие необходимости пластиковой карты или мобильного телефона для осуществления платежей, обеспечение высокой безопасности через систему "токен", отсутствие записи банковских данных о пользователе на устройстве для минимизации рисков киберпреступности, возможность осуществления более миллиона платежных операций, 10 лет гарантии устройства, ударопрочность и водонепроницаемость устройства, компактность, а также современный стильный внешний вид.

Менеджер портала добавляет, что устройство полностью независимо, при его использовании нет необходимости в мобильном телефоне или дополнительном оборудовании: “Банковские данные, относящиеся к пользователю, передаются на устройство один раз и для пополнения счета нет необходимости в проведении новых операций на устройстве.”
Портал Azexport реализуют проект цифровой платежной системы "Pay Ring" совместно с компанией VISA International.

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