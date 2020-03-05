Узбекистан борется с киберпреступностью в стране

БАКУ/Trend/ - С развитием IT-отрасли, стремительно увеличивается и количество новых видов угроз кибербезопасности Узбекистана, сообщает Trend со ссылкой на Центр кибербезопасности Узбекистана.

​ГУП «Центр кибербезопасности» подвело итоги 2019 года и представило статистику по киберинцидентам.

По данным ГУП "Центр кибербезопасности", широкомасштабное внедрение и эффективное применение передовых технологий указывает на положительное развитие ИКТ в Узбекистане, о чем свидетельствует рост количества объектов информатизации и доменов "UZ".

При этом параллельно увеличивается опасность развития киберпреступности, способной нанести значительный ущерб государственным органам и целым отраслям промышленности. Так, только в 2018 году в национальной доменной зоне "UZ" насчитывалось порядка 65 тысяч активных доменов. Всего за год их количество возросло до 74 тысяч.

Поэтому обеспечение кибербезопасности приобретает первостепенное значение для развивающейся в Узбекистане IT-отрасли. В рамках этой работы особое внимание уделяется задачам и проблемам обеспечения кибербезопасности на государственном уровне.

За прошедший год в информационных системах и на веб-сайтах национального сегмента сети интернет было выявлено 268 инцидентов, 816 уязвимостей и порядка 132 тысяч угроз кибербезопасности. Из 268 выявленных инцидентов 222 относятся к несанкционированной загрузке контента, 45 - к дефейсу и один - к скрытому майнингу. Из общего количества выявленных инцидентов 27 приходятся на взломы или атаки на веб-сайты государственных органов. Сравнительный анализ за два прошедших года показал положительную тенденцию, а именно снижение количества инцидентов на 44 процента.

На фоне этой статистики угроза несанкционированной загрузки контента по-прежнему остается самой актуальной, чему способствует появление нового типа угрозы – скрытого майнинга. В прошлом году был зафиксирован рост подобных киберпреступлений, совершенных против государственных органов.

(Автор: Илькин Сейфаддини. Редакьтор: Гюнель Зейналова)

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