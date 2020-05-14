Azercell представляет новую версию мобильного приложения Kabinetim

БАКУ/Trend/ -ООО Azercell Telekom предоставило в пользование абонентов новую версию мобильного приложения Kabinetim («Мой кабинет»), призванного обеспечить пользователей лучшим абонентским опытом. Теперь приложение обладает еще более удобными функциональными и цифровыми характеристиками, что упростит его пользование абонентами и сделает некоторые функции более доступными, сообщает Trend в четверг со ссылкой на сообщение компании.

Так, новая версия мобильного приложения Kabinetim предоставит абонентам возможность получать информацию об официальном владельце используемого им номера. Воспользоваться услугой очень просто - нужно перейти на внешнее меню в программе. Еще одно нововведение было сделано в разделе Mənim Profilim («Мой профиль»). В этом разделе, наряду с именем и фамилией владельца номера, есть возможность ввести дополнительный контактный номер и адрес электронной почты. Обе эти функции предназначены для физических лиц.

Отныне с улучшенной системой мобильных платежей абоненты предоплаты могут из кабинета своего номера пополнить баланс другого Azercell номера. Кроме того, в обновленном мобильном приложении Kabinetim также усовершенствованы разделы «Интернет» и «Оплата».

Одной из важных особенностей приложения является то, что абоненты пользуются представленными здесь сервисами не тратя свои мегабайты. Многофункциональное приложение Kabinetim, доступное для платформ iOS и Android, можно загрузить из App Store или Play Store. Если приложение не обновилось автоматически, следует воспользоваться ссылкой bit.ly/Kabinetim для загрузки.

Мобильное приложение предоставляет пользователям возможность управлять номером, контролировать и пополнять баланс, активировать интернет-пакеты, а также интернет-пакеты для роуминга, менять тарифные пакеты и выполнять многие другие операции. Через онлайн-чат приложения Kabinetim, поддерживающего азербайджанский, русский и английский языки, можно обратиться в службу поддержки Azercell и подключиться к услугам посредством QR-сканирования.

Компания Azercell, нацеленная на повышение удовлетворенности абонентов за счет внедрения инноваций цифрового мира, продолжит расширять функциональность приложения Kabinetim. Так, пользователи могут направлять свои предложения относительно мобильного приложения на digital@azercell.com.