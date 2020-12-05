США решили не продлевать крайний срок продажи американского сегмента TikTok

Власти США решили не продлевать крайний срок, после истечения которого китайская компания ByteDance должна заключить сделку по продаже американского сегмента социальной сети TikTok. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, агентство Reuters со ссылкой на два источника.

Упомянутый выше крайний срок истекает в пятницу. По данным источников агентства, федеральные власти США решили не продлевать его снова. Однако Вашингтон не исключает возможности продолжить переговоры с ByteDance о судьбе американского сегмента TikTok.

Агентство обратилось за подтверждением публикации в министерства юстиции и торговли Соединенных Штатов, а также в Белый дом. Ведомства пока не успели ответить на запрос, в Белом доме отказались от комментариев.

Ранее власти США планировали с 12 ноября ввести жесткие ограничения на работу TikTok, если китайская сторона откажется от продажи. Однако вашингтонская администрация предоставила ByteDance отсрочку на 15 дней - до 27 ноября. Позднее отсрочка была продлена на неделю - до 4 декабря.

14 августа президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, предписывающий ByteDance отказаться от всех связанных с соцсетью активов на территории Соединенных Штатов. В документе говорится, что в течение 90 дней с момента опубликования указа (с возможностью продления на 30 дней) Комитет по иностранным инвестициям США должен обязать ByteDance и ее дочерние компании избавиться от всех активов и прав в стране. Опасения администрации США в отношении TikTok связаны с утверждениями, что ее руководство занимается пропагандой и передает данные пользователей китайским властям.

19 сентября Трамп заявил журналистам, что одобрил сделку по приобретению американского сегмента TikTok компаниями Oracle и Walmart. Позже он уточнил, что дал лишь "предварительное согласие" на указанную транзакцию.