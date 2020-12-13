Активность азербайджанских пользователей Facebook резко возросла
БАКУ /Trend/ - В ноябре 2020 года Pinterest с показателем 26,73 процента по популярности заняла первое место на рынке социальных медиа Азербайджана, сообщает Trend во вторник со ссылкой на данные Global Stats.
На втором месте платформа Facebook с 23,26 процента. Активность пользователей этой соцсети за месяц увеличилась на 12,91 процентных пункта.
Активность пользователей Instagram увеличилась на 20,52 процентных пункта и составила 24,4 процента.
Четвертое место занимает YouTube с показателем 19,23 процента. Активность пользователей этой соцсети за месяц увеличилась на 12,13 процентных пункта.
На долю Twitter пришлись 4 процента, "ВКонтакте" - 1,02 процента.
(Автор: Садраддин Агджаев)
Twitter: agdzhaev
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