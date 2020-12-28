В Азербайджане в городах Шуша и Ханкенди начнут вещать республиканские телеканалы

БАКУ /Trend/ - Министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана, производственное объединение (ПО) «Радиотелевещание и спутниковая связь» восстановят телерадиовещание на освобожденных территориях Азербайджана, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ПО.

Для скорейшего полного восстановления телерадиовещания проводятся работы в поселке Гадрут Ходжавендского района и городе Шуша.

Отметим, что технические здания станций телерадиовещания, существовавших в городе Шуша и поселке Гадрут Ходжавендского района, полностью разрушены армянами, а находившееся там оборудование демонтировано и вывезено, либо приведено в непригодное состояние.

В соответствии с планом мер, подготовленным сотрудниками министерства транспорта, связи и высоких технологий, идут подготовительные работы для скорейшего восстановления телерадиовещания в освобожденных районах.

Так, в первую очередь для восстановления работы Шушинской и Гадрутской станций телерадиовещания будут использованы существующие внутренние возможности и ресурсы. Технические подготовительные работы завершены, и после полного обеспечения электроснабжения начнется вещание посредством этих станций.

Все телеканалы страны и один зарубежный канал, которые будут транслироваться посредством этих станций, а также радиовещание охватят Ходжавендский, Джабраильский, Физулинский, Зангиланский районы и города Шуша, Ханкенди, Губадлы, Ходжалы, Аскеран, Агдам, а также прилегающие населенные пункты.

(Текст: Кямаля Сеидова)