Центр анализа и координации четвертой промышленной революции создаст правовую базу государственных привилегий
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В Москве проходит трехсторонняя встреча между Президентом России, Президентом Азербайджана и премьер-министром Армении
Центр анализа и координации четвертой промышленной революции ускорит развитие цифровизации Азербайджана
Эмитенты корпоративных ценных бумаг на Бакинской фондовой бирже на один год освобождаются от листинговых платежей
В декабре 2020 года объем поступлений в госбюджет Азербайджана по линии ГТК достиг более 350 млн манатов
Центр анализа и координации четвертой промышленной революции создаст правовую базу государственных привилегий
В Армении глубокий политический, экономический, социальный и психологический кризис - Армен Саркисян
На Бакинской фондовой бирже многократно увеличился оборот первичного рынка корпоративных ценных бумаг
Президент Ильхам Алиев по приглашению Президента России Владимира Путина прибыл с рабочим визитом в Москву (ФОТО)
Приступила к работе комиссия минобороны Азербайджана по рассмотрению обращений уволенных по мобилизации лиц
В Азербайджане семь человек привлечены к уголовной ответственности за нарушение антиэпидемического и карантинного режимов
В Азербайджане в отношении более 5 тыс. человек приняты меры административного наказания за нарушение карантина
Лечение раненых участников Отечественной войны находится под полным контролем Фонда "YAŞAT" (ФОТО/ВИДЕО)
Глава Минсельхоза Республики Узбекистан и гендиректор ФАО согласовали направления сотрудничества на 2021 год
Оппозиционные активисты в Армении заблокировали дорогу, ведущую к международному аэропорту "Звартноц"