Мобильные глазная и стоматологическая клиники Azercell в 2020 году предоставили бесплатные медицинские услуги сотням граждан! (ФОТО)

Мобильные глазная и стоматологическая клиники компании Azercell, придающей большое значение социально-ориентированным проектам, продолжили свою деятельность в 2020 году. Врачи клиник, созданных по инициативе ООО «Azercell Telecom», посетили сотни школ-интернатов, детских домов и малообеспеченных семей в стране за этот тяжелый период пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19).

В сентябре прошедшего года «Мобильная глазная клиника» Azercell предоставила бесплатные медицинские услуги детям и людям с ограниченными возможностями, посетив детский дом «Нур» в поселке Шуша Сабунчинского района, Общественное объединение «Ясамальская организация инвалидов» и Общественный центр социальной реабилитации детей в Хачмазском районе.

По случаю «Всемирного дня зрения» 8 октября «Мобильная глазная клиника» Azercell организовала бесплатное обследование и лечение для членов семей героически павших в боях за Родину шехидов, участников и ветеранов Первой Карабахской войны, а также для наших граждан, которые почти 30 лет были вынуждены жить как беженцы и вынужденные переселенцы.

24 ноября «Мобильная глазная клиника» посетила поселок «Qobu Park» для вынужденных переселенцев. ООО «Azercell Telecom» вместе с представителем Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR) в Азербайджане, членами Государственного Комитета по работе с беженцами и вынужденными переселенцами, а также представителями Общественного Объединения «Xəzər Qayğıkeşlik Layihəsi» (Caspian Compassion Project) организовали социальную кампанию с участием «Мобильной глазной клиники» Azercell. Врачи провели обследование жителей поселка методом оптометрии. Пациентам с нарушением зрения были предоставлены качественные оптические очки, переданные в дар японской компанией Fuji Optical посредством Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR) в Азербайджане.

Всего «Мобильная глазная клиника» Azercell, в которой в 2020 году бесплатно прошли обследование и лечение 161 людей, за 9 лет своей работы оказала бесплатную медицинскую помощь 7125 гражданам страны.

«Мобильная стоматологическая клиника» Azercell, оснащенная современным оборудованием, также провела обследование и лечение более 200 пациентов в поселке Пираллахи в августе и сентябре 2020 года. Эта клиника, ведущая свою деятельность с 2010 года, обслужила в общей сложности 8006 человек.

Отметим, что обследование и лечебные мероприятия в обеих клиниках проводят врачи Общественного Объединения «Xəzər Qayğıkeşlik Layihəsi» (Caspian Compassion Project) при поддержке ООО «Azercell Telecom».