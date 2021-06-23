Какие преимущества у сервера?

Для начала давайте разъясним, что же такое сервер.

В основе слова "сервер" — английский глагол to serve, который означает "служить". Итак, сервер – это компьютер, который предназначен для решения определенных задач по выполнению программных кодов, хранению информации, обслуживанию пользователей и баз данных. Следовательно, от него зависит работа всех пользователей, работающих на сервере через свои персональные компьютеры.

Что делает сервер?

Алгоритм работы сервера следующий: сначала пользователь делает запрос, затем информация о его действии поступает на сервер и после этого, в соответствии с настройками программы, система выводит ту или иную информацию на монитор.

Например, пользователь вводит логин и пароль на сайте, а затем нажимает кнопку «Войти». Информация поступает на сервер, где проверяется правильность введенных данных. Если они введены неверно, пользователь увидит уведомление об ошибке. Если же данные указаны корректно, пользователь попадет в свой «Личный кабинет».

Серверы играют важную роль в функционировании Интернета и работе корпоративных сетей. Они значительно упрощают работу компаний и обеспечивают работу веб-сайтов, информационных агентств, а также получение информации пользователями Интернет.

И наконец рассмотрим проблемы, решаемые сервером:

- Централизация и организация ваших данных – данные хранятся в едином банке и все пользователи всегда имеют доступ к вашей сети;

- Упрощение и автоматизация резервного копирования данных – при наличии сервера резервное копирование занимает несколько минут;

- Обеспечение сотрудников, находящихся вне офиса, постоянным доступом к ресурсам вашей локальной сети;

- Хранение большого количества информации и обеспечение постоянного доступа к ней.

В целом, сервер нужен сайтам с высоким трафиком, а также сайтам, требующим особого уровня защиты данных.

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