Amazon отложит возвращение сотрудников в офисы до 2022 г. из-за COVID

ИКТ 6 августа 2021 01:38 (UTC+04:00)
Amazon отложит возвращение сотрудников в офисы до 2022 г. из-за COVID

Amazon.com Inc. отложит возвращение сотрудников в офисы по крайней мере до 3 января 2022 года на фоне возобновившегося роста заболеваемости COVID-19, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Ранее компания рассчитывала, что ее сотрудники смогут возобновить работу в офисах на регулярной основе с начала сентября.

"Мы продолжим следовать указаниям региональных властей и работать с организациями здравоохранения, прислушиваясь к советам и рекомендациям, чтобы создать безопасную рабочую среду для наших команд", - говорится в сообщении Amazon.

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