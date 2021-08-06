Amazon отложит возвращение сотрудников в офисы до 2022 г. из-за COVID
Amazon.com Inc. отложит возвращение сотрудников в офисы по крайней мере до 3 января 2022 года на фоне возобновившегося роста заболеваемости COVID-19, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
Ранее компания рассчитывала, что ее сотрудники смогут возобновить работу в офисах на регулярной основе с начала сентября.
"Мы продолжим следовать указаниям региональных властей и работать с организациями здравоохранения, прислушиваясь к советам и рекомендациям, чтобы создать безопасную рабочую среду для наших команд", - говорится в сообщении Amazon.
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