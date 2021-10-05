Пользователи Gmail также сообщили о сбоях в работе почты

Пользователи почтового клиента Gmail стали жаловаться на сбои в работе сервиса, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

Как сообщается на специализированном портале Downdetector, отслеживающем сбои в работе различных приложений, первые сбои были зафиксированы около 21:00 (GMT+4), после чего новая волна сбоев случилась в 00:00.

36% пожаловавшихся на сбои пользователей не могут получать письма, еще столько же - открыть веб-сайт сервиса, а у 27% проблемы при авторизации.

В самой компании опровергают сообщения о неполадках.

"Всем привет. Сейчас в Gmail нет сбоев. Не могли бы вы рассказать подробнее о том, что происходит? Будем рады помочь", - сообщили в официальном аккаунте Gmail в Twitter.

Сообщения о неполадках в Google начали поступать после того как во всем мире был зафиксирован масшабный сбой в работе Facebook и принадлежащих ему WhatsApp и Instagram.