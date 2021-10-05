Facebook и Instagram снова заработали

Целый ряд пользователей в мире, в том числе и в Азербайджане сообщили о возобновлении работы "Фейсбука" и "Инстаграма".

Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, программы позволяют просматривать предыдущие записи и снимки и загружать новые, хотя иногда это занимает больше времени, чем обычно.

Мессенджер WhatsApp ("Уотсапп") пока не позволяет отправлять сообщения.