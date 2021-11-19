Активизация сотрудничества создает условия для кардинальных изменений в инновационном секторе Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Активизация сотрудничества может создать условия для кардинальных изменений в инновационном секторе Азербайджана.

Об этом сказала в интервью Trend генеральный директор и основатель компании FemTech Azerbaijan Назрин Гулузаде.

По ее словам, в процесс применения зарубежных решений и инноваций должны быть вовлечены все транснациональные компании, центры стартапов, частный сектор, госучреждения, школы и университеты.

"С точки зрения бизнеса нам нужно расширять центры, которые обучали бы его основам. Большинство наших предпринимателей работают лишь на основах традиционного бизнеса", - сказала Гулузаде.

Она также сообщила, что в ИКТ-секторе Азербайджана работают преимущественно мужчины, тогда как число женщин в этой сфере ничтожно мало.

"Мы все еще не видим женщин на занятиях по программированию, STEM (наука, технологии, инженерия и математика), инновационному предпринимательству. Мы работаем над устранением этого неравенства и уделяем большое внимание привлечению девочек в возрасте 12-16 лет к изучению новых технологий. Для этого мы реализуем программу Her Improvement. В ее рамках уже отобраны 25 участниц, которые будут разрабатывать свои стартап-продукты", - сказала Гулузаде.

По ее мнению, реализация таких проектов усилит международное сотрудничество, расширит применение зарубежного опыта, а также ускорит развитие стартап-экосистемы Азербайджана.

Она также считает, что сфера образования в Азербайджане шагнула на 10 лет вперед, а преподаватели университетов и школ убедились в том, что старые методы обучения больше не работают. Кроме того, в Азербайджане осознают важность инноваций и применения новых технологий, сказала гендиректор.

"Все учебные материалы были загружены на онлайн-платформы, а система обучения - построена с использованием новых методов. Кроме того, мы работаем над ознакомлением образовательных заведений Азербайджана с концепцией инноваций и стартапов", - сказала Гулузаде.

Она также сообщила, что в Азербайджане проводится множество стартап-конкурсов, инкубационных и акселерационных программ.

"Наша молодежь стала больше интересоваться этой сферой. Экосистема растет, и госучреждения осознают важность инноваций и применения технологий, постепенно начинают применять их в определенных областях", - добавила гендиректор.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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